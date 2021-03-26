Червиченко — о Левникове: «Дурак! Пусть теперь и перед индусами на колени встает!»
Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено перед матчем Англии и Сан-Марино, тем самым поддержав акцию против расизм BLM.
«Дурак! Какое отношение он имеет к угнетению негров? С чего бы ему сочувствовать неграм? Те, кто их обижал, те и должны сочувствовать. Пусть он теперь и перед индусами на колено шарахается, их же тоже угнетали. А что он на улице на колени не встает, почему только на поле? Можно вспомнить, что англичане творили в Китае. Я такой жест абсолютно не поддерживаю. У каждой страны свои грехи и формы выражения сочувствия. Нам за грехи англичан незачем отвечать. Я уверен, что если бы мы начали просить прощения у наших крепостных, то вряд ли бы кто-то из англичан завалился на колени», — сказал Червиченко «СЭ».
Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0
(Владимир Пушкарев)
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