Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено перед матчем Англии и Сан-Марино, тем самым поддержав акцию против расизм BLM.

«Дурак! Какое отношение он имеет к угнетению негров? С чего бы ему сочувствовать неграм? Те, кто их обижал, те и должны сочувствовать. Пусть он теперь и перед индусами на колено шарахается, их же тоже угнетали. А что он на улице на колени не встает, почему только на поле? Можно вспомнить, что англичане творили в Китае. Я такой жест абсолютно не поддерживаю. У каждой страны свои грехи и формы выражения сочувствия. Нам за грехи англичан незачем отвечать. Я уверен, что если бы мы начали просить прощения у наших крепостных, то вряд ли бы кто-то из англичан завалился на колени», — сказал Червиченко «СЭ».

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0

(Владимир Пушкарев)