Главное о коронавирусе в России и мире на 26 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 26 марта, за последние сутки в России выявлено 9 167 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 813), Санкт-Петербурге (782), Московской области (559), Нижегородской области (326) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 501 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 017 летальных исходов, выздоровел 4 120 161 человек.

— Примерно миллион человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Минздрав Мексики распределил первые партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и ожидает новых поставок до конца месяца.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 26 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 126 127 495.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 774 033 человека. Далее идут Бразилия (12 324 765) и Индия (11 846 652).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 559 744. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (303 726) и Мексика (200 211).

— Польша продлевает и ужесточает локдаун. До 9 апреля закроют парикмахерские, в продуктовые будут пускать по 1 человеку на 20 квадратных метров, в детсады будут брать только детей, чьи родители борются с пандемией.

— В Австрии будут требовать отрицательный тест на COVID-19 при входе в магазины. Также с 1 по 6 апреля в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроют объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры.