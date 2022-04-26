Путин призвал региональные власти уделить внимание развитию спортивной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости создания условий для занятия спортом.

«Нужно создавать такую инфраструктуру, которая будет удобна людям по месту расположения и не обременительна по цене», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства предложил посвятить этому вопросу следующее заседание совета.

«Энергичных действий по развитию массового спорта, обеспечению его доступности ожидаем и от глав субъектов Федерации и муниципалитетов, особое внимание — созданию и запуску специальных информационных систем, которые помогут людям ориентироваться в спортивных и физкультурно-оздоровительных услугах, узнавать, где и каким видом спорта можно заниматься самостоятельно или всей семьей, какие спортивные события запланированы в их регионах», — добавил Путин.