Чернышенко выразил надежду, что спортивный проект «Ты в игре» станет примером для подражания

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил победителей спортивных проектов «Ты в игре».

«Уверен, проект «Ты в игре», как часть федерального проекта «Спорт — норма жизни», вносит свой существенный вклад в достижение этой цели. И каждый победитель — это ролевая модель, пример для подражания для взрослых и детей. Желаю всем призерам и участникам развивать свое дело, успешно масштабировать его на регионы страны», — передает слова Чернышенко корреспондент «СЭ» Александра Ланцетова.

Также вице-премьер отметил преимущества федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«Благодаря проекту «Спорт — норма жизни» по всей стране уже создано свыше 360 спортивных объектов. В этом году запланировано строительство еще 110. В рамках нового федпроекта «Бизнес-спринт» в регионах появится около 200 «умных» спортивных площадок», — добавил Чернышенко.

20 мая в Координационном центре Правительства РФ состоялась церемония награждения победителей второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Всего было представлено пять номинаций, победители которых получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составил 1 миллион рублей. В этом году масштаб проекта значительно увеличился, участниками стали более 4 тысяч проектов из 85 регионов России.