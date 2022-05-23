Дзюба после ухода из «Зенита» завел подкаст о кино и сериалах

Известный футболист Артем Дзюба запустил подкаст на сервисе «Яндекс Музыка», в котором будет обсуждать кинофильмы и сериалы, сообщает пресс-служба компании во «ВКонтакте».

«Кино, как и футбол, со мной из детства», — говорит Артем. В подкасте вместе с актером Максимом Лагашкиным футболист обсуждает любимые фильмы и сериалы, отвечает на вопросы о кино и вспоминает истории из жизни.

По информации ТАСС, всего запланировано пять эпизодов «Дзюбакаста» продолжительностью 15-20 минут каждый.

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истечет в конце июня 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 71 результативную передачу. Вместе с петербургским клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.