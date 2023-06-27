Чернышенко считает, что спорт за прошедшие 100 лет стали неотъемлемой частью государственной политики

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что спорт и физическая культура за прошедшие 100 лет стали неотъемлемой частью государственной политики.

«Поздравляю со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта представителей отрасли — спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, всех граждан нашей страны. За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики, одна из важнейших задач которой — создание комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых и формирование крепкой основы для спорта высших достижений», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Российские сборные и команды отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.