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Сегодня, 13:05

Чернышенко считает, что спорт за прошедшие 100 лет стали неотъемлемой частью государственной политики

Виктория Кравченко
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что спорт и физическая культура за прошедшие 100 лет стали неотъемлемой частью государственной политики.

«Поздравляю со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта представителей отрасли — спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, всех граждан нашей страны. За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики, одна из важнейших задач которой — создание комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых и формирование крепкой основы для спорта высших достижений», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Российские сборные и команды отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/18127587
Дмитрий Чернышенко
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