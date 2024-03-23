Каррера выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» отреагировал на теракт, произошедший в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле».

«В такой ситуации тяжело говорить. Это обескураживающая новость. Я рядом и выражаю соболезнования родственникам погибших», — сказал Каррера «СЭ».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.