«У Ольги опять футболист». Малафеев выложил фото с Бузовой
Бывший вратарь сборной России Малафеев показал фото с Ольгой Бузовой
19:33
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал совместное фото с телеведущей Ольгой Бузовой.
«Кайфуем, жизнь одна», — написал Малафеев в Instagram.
«У Ольги опять футболист», — отреагировал один из пользователей на пост.
18 ноября Малафеев сообщил, что подает на развод. Вячеслав и Екатерина Малафеевы находились в браке с 2012 года. У пары трое детей.
Ранее Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара развелась в 2016 году.
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