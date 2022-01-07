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«У Ольги опять футболист». Малафеев выложил фото с Бузовой

Бывший вратарь сборной России Малафеев показал фото с Ольгой Бузовой
19:33
Ольга Бузова и Вячеслав Малафеев. Фото Instagram
Ольга Бузова и Вячеслав Малафеев. Фото Instagram
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал совместное фото с телеведущей Ольгой Бузовой.

«Кайфуем, жизнь одна», — написал Малафеев в Instagram.

«У Ольги опять футболист», — отреагировал один из пользователей на пост.

18 ноября Малафеев сообщил, что подает на развод. Вячеслав и Екатерина Малафеевы находились в браке с 2012 года. У пары трое детей.

Ранее Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара развелась в 2016 году.

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