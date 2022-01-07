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Камил Гаджиев: «Казахстан для нас всех не просто соседняя страна»

15:56
Камил Гаджиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камил Гаджиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев обратился к казахстанцам, пожелав им благоразумия и мира.

«Казахстан для нас всех не просто соседняя страна, я всех жителей бывшего СССР считаю одним народом. В сложившейся ситуации хочу пожелать всем казахстанцам благоразумия и мира!», — написал Гаджиев в своем Instagram.

С 2 января в Казахстане проходят масштабные протесты, которые начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. На всей территории страны введен режим ЧП.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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