Камил Гаджиев: «Казахстан для нас всех не просто соседняя страна»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев обратился к казахстанцам, пожелав им благоразумия и мира.

«Казахстан для нас всех не просто соседняя страна, я всех жителей бывшего СССР считаю одним народом. В сложившейся ситуации хочу пожелать всем казахстанцам благоразумия и мира!», — написал Гаджиев в своем Instagram.

С 2 января в Казахстане проходят масштабные протесты, которые начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. На всей территории страны введен режим ЧП.