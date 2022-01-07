Дмитрий Губерниев: «Я с Бузовой готов биатлон прокомментировать и песню любую спеть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем отношении к певице Ольге Бузовой.

Ранее, 7 января, экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в своем Instagram фото с Бузовой. В комментариях под постом отреагировал Губерниев, написав: «С утра коньяк уже вдвоем пьете?»

«Хочу ли я помириться с Ольгой Бузовой? Да я с ней и не ссорился. Я с самого начала сказал, что готов с Олей и биатлон прокомментировать, и песню любую спеть. Вопрос, к сожалению, не во мне, а в ней. У нас директора пытались выйти с ней на связи, но она молчит, обиделась, видимо. Мне зачем-то за ней бегать, делать что ли больше нечего. Если будет какой-то движ, то я готов! А так, мне до нее дела особо нет. Я просто иногда прикалываюсь, оставляю смешные комментарии без злобы», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В июне во время прямого эфира на ТВ Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его дном.