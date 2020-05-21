У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, утверждает Telegram-канала Baza. Как информирует источник, накануне руководитель Чеченской республики на самолете прилетел в Москву и был доставлен в одну из столичных клиник.

Первые симптомы недомогания Кадыров стал испытывать несколько дней назад, но сначала списывал это на ОРВИ, отмечает Baza. Однако позже его состояние начало ухудшаться — и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

По информации Telegram-канала, у почетного президента ФК «Ахмат» диагностировано поражение легких. При этом пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением.