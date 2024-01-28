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Сегодня, 20:36

Бастрыкин заинтересовался избиением участницы Паралимпийских игр в Самаре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Следственный комитет (СК) России сообщил, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следственному комитету Самары представить доклад о ситуации с избиением чемпионки Паралимпийских игр.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр, которая вступилась за подругу-инвалида — водителя данного такси.

Следственные органы СК России по Самарской области ходатайствуют о передаче уголовных дел из органов МВД РФ в их производство», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале СК.

В соцсетях появлялась информация, что конфликт произошел в октябре прошлого года. Сейчас подозреваемый задержан.

 

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