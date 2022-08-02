Американская баскетболистка Грайнер перекусила бутербродом во время заседания суда

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перекусила бутербродом, пока защита допрашивала специалиста, проводившего экспертизу картриджей с гашишным маслом, информирует РИА «Новости».

Пока эксперт рассказывал, как проводил экспертизу, баскетболистка достала из пакета бутерброд с колбасой. Слушая переводчика, она перекусила прямо внутри клетки.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.