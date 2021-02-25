Источник: актер Борис Щербаков заразился коронавирусом
10:35
Актер Борис Щербаков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mush.
По данным источника, о заражении 71-летнего артиста стало известно 23 февраля. Актер ушел на самоизоляцию. Сообщается, что с Щербаковым контактировали его жена Татьяна Бронзова и их сын Василий. О состоянии актера пока не сообщается.
Отметим, Щербаков находится в группе риска по возрасту, врачи переживают о его самочувствии.
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