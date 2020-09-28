Актер Ефремов в жалобе на приговор пожаловался на Пашаева

Российский актер и известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, который осужден на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, утверждает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 56-летний Ефремов указал в бумаге, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Отмечается, что его прошлая позиция была обусловлена давлением со стороны Пашаева.

Ранее суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.