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В Госдуме отреагировали на митинг в поддержку Дзюбы

20:22
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением об акции в центре Москвы, на которую девушки вышли с плакатами в поддержку форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Мероприятие прошло у Большого театра.

«Эту тему нужно прекратить муссировать, — сказал Свищев «СЭ». — Я считаю, что этот митинг не в пользу Дзюбы. Кто-то это провел, кому-то это интересно. Очки хайпа на этом зарабатывают. Все уже, проехали. Это не нужно никому. И Дзюбе это не нужно, чтобы вокруг создавался какой-то ажиотаж. Мое мнение простое — надо оставить человека в покое с его личной жизнью». (Кристина Врабий)

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