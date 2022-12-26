Агент Лельчук считает историю с Самедовым пройденным этапом

Агент Полина Лельчук рассказала о том, чем закончилось разбирательство по делу об обвинении Александра Самедова в непопадающем поведении по отношению к ней.

«Действительно ли меня отстранили на полгода от агентской деятельности после истории с Самедовым? Да, действительно, в интернет-источниках нет информации, чем закончилась вся история. По факту мое отстранение длилось всего месяц, пока шли все эти разбирательства, как раз успела отдохнуть. У меня успешно в августе прошла апелляция, в ходе которой приостановление лицензии на полгода сократили до одного месяца, за что я признательна своему адвокату Грищаку Василию Николаевичу и непосредственно апелляционному комитету РФС. Я была приятно удивлена тому, какое количество людей из футбола поддержало меня. Так что я работаю, эту историю считаю пройденным этапом и давно уже об этом не думаю. Для меня тема закрыта», — приводит слова Лельчук Metaratings.ru.

По словам агента, Самедов, который был селекционером «Локомотива» по молодежному футболу, вел себя неприемлемо по отношению к ней. Лельчук утверждала, что поведение бывшего игрока сборной России сказалось на ее работе с московским клубом. Самедов отверг все обвинения в свой адрес.