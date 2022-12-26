Чернышенко заявил, что на развитие спортивной инфраструктуры перераспределили около 4 миллиарда рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько было направлено на развитие спортивной инфраструктуры в регионах.

«Были приняты беспрецедентные меры поддержки, после отмены международных соревнований направили средства на инфраструктуру — 3,98 миллиарда рублей. Проиндексировали субсидии регионам, направили около 2 миллиарда рублей на создание спортивных площадок шаговой доступности. 900 миллионов рублей направлено на обновление оборудования и повышение мощности федеральных учебно-тренировочных центров», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.