АФК выразила соболезнования в связи с гибелью палестинского судьи в Газе

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) и ее президент шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа выразили соболезнования в связи с гибелью в Газе палестинского арбитра Мохаммеда Хаттаба и его семьи.

Хаттаб, его жена, четверо детей и другие члены семьи погибли в результате израильской атаки на район Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

«Я глубоко опечален и потрясен известием о шокирующей кончине Мохаммеда Хаттаба и его семьи. Мы едины с Палестинской футбольной ассоциацией (PFA) в скорби по этой великой потере», — приводит слова шейха Салмана официальный сайт АФК.