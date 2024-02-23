Зыков — о работе в КГБ: «В основном пасли американских дипломатов»

Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в КГБ.

— Закончили играть — и сразу в КГБ?

— Нет. Пару лет за ветеранов побегал, а в 1978-м взяли в седьмое управление.

— Не с улицы ж туда пришли.

— Бывший тесть рекомендовал, полковник КГБ. Он работал во втором управлении, которое отвечало за контрразведку. А «семерка» — за наружное наблюдение. Как-то говорит мне: «Валера, ты очень хорошо машину водишь. Давай к нам». Так и закрутилось.

— За рулем вы действительно ас?

— Ас не ас, но за 60 лет — ни одной аварии. Тьфу-тьфу.

— Первое, с чем столкнулись в «конторе»?

— Сначала была учеба. Водил легковушки, грузовики, получил права третьего класса. Дальше приступил к работе в «семерке». За руль сел не сразу. Какое-то время пешочком походил.

— Кого пасли?

— В основном американских дипломатов. Но и среди сотрудников других посольств были те, кого подозревали в причастности к спецслужбам.

— Главное правило для «человека-хвоста»?

— Это уже не для газеты, ребята.

— Хотя бы в общих чертах.

— Все зависит от объекта наблюдения. В любом случае ты же не в одиночку за ним следишь. С тобой всегда минимум две машины. По рации переговариваетесь, кто в сторону уходит, кто поближе пристраивается... Миллион заморочек.

— А если «объект» выскочил из автомобиля и побежал?

— Бежишь за ним. Обычно это делали ребята помоложе, а я оставался за рулем.

— На вашей памяти хоть кому-то удавалось оторваться от «наружки»?

— Нет. В «семерке» работали профессионалы.

— Вы лично шпионов брали?

— Один раз. Ничего интересного.

— И все-таки?

— Если вкратце — это был наш соотечественник, завербованный американцами. Долго его вели, потом приняли. Подошли с напарником, показали «корочки»: «Пройдемте». Запихнули в машину и отвезли куда надо. Даже не сопротивлялся.

— Как сложилась его судьба?

— Понятия не имею.

— Кабинет у вас был на Лубянке?

— Нет. Там сидит руководство. А мы отдельно.

— Где?

— Закрытая информация. Не обижайтесь.

— Сколько получал советский чекист?

— У меня с доплатой за звание выходило 300 рублей.

— Долго проработали?

— В 1989-м, когда исполнилось 45, ушел на пенсию.

— Полковником?

— Капитаном.

— Что-то скромно.

— Начальство отговаривало от ухода: «Не спеши. Через годик-другой получишь майора». Но я уже не хотел оставаться.

— Почему?

— Дома почти не бывал! Мало того что график ненормированный, так еще суббота, воскресенье и праздничные дни всегда заняты. Обязательно кого-то пасешь. А у меня жена, дочка. Я их толком не видел. Надоело!