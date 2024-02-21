Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин считает, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав.

Об этом Путин заявил на церемонии открытия Игр будущего, которая проходит в Казани 21 февраля.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — цитирует Путина ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.