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21 февраля, 20:20

Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин считает, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав.

Об этом Путин заявил на церемонии открытия Игр будущего, которая проходит в Казани 21 февраля.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — цитирует Путина ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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