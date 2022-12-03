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Удунян назвал враньем информацию о том, что он избил Глушакову: «Я ее и пальцем не трогал!»

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Геннадий Удунян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат Геннадий Удунян ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о сообщении о том, что он ударил бывшую жену футболиста Дениса Глушакова.

— Baza пишет, что вы ударили Дарью Глушакову 23 ноября в Lotte Plaza. Что произошло?

— Вранье полнейшее, я ее и пальцем не трогал. Я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем — они вытворяли там грязные вещи с применением устройств. Я даже испугался этого всего и оттуда убежал. Это фантазии. У меня есть видео, где она спокойно ходит, никто там пальцем ее не тронул. Если она написала заявление, то пусть ждёт ответ по 306 за ложный донос.

— Вы расстались уже на тот момент?

— Нет, конечно. Она изменила и выбрала сейчас такую тактику защиты. Натура такая у человека, что с мужем было, что со мной.

Дарья Глушакова. Baza: в Москве избили бывшую жену футболиста Дениса Глушакова

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