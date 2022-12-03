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3 декабря, 20:30

Baza: в Москве избили бывшую жену футболиста Дениса Глушакова

Иван Шитик
Корреспондент
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Дарья Глушакова.
Фото из личного архива Дарья Глушаковой

В отеле в центре Москвы была избита бывшая жена экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарья Глушакова, утверждает Baza.

По словам женщины, нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. По предварительным данным, Дарья Глушакова находилась там со своим молодым человеком.

Об этом узнал ее бывший возлюбленный — адвокат Геннадий Удунян. Он приехал «разобраться со своим соперником», а Дарья получила удар по голове, утверждает Baza.

По информации Telegram-канала, девушка обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и отправили лечиться домой.

В июле 2019 году Мосгорсуд подтвердил факт развода между Денисом и Дарьей Глушаковыми. Согласно вынесенному решению дочки остались жить с мамой, а футболиста обязали выплачивать третью часть дохода и 100 тысяч рублей на их содержание.

Источник: https://t.me/bazabazon/14769
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