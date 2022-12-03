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Бывшая жена Глушакова отреагировала на информацию о том, что ее избили в центре Москвы

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Дарья Глушакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дарья Глушакова, бывшая жена экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что ее избили в одном из отелей в центре Москвы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что нападение на Глушакову произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября, когда она находилась там с молодым человеком. По предварительным данным, нападение совершил ее бывший мужчина — адвокат Геннадий Удунян.

— Пишут, что вас ударил бывший. Это так? Говорят, что вы обратились в больницу.

— А, серьезно? Это ваша информация?

— Это пишет Baza, Telegram-канал. Хотели узнать, все ли у вас нормально.

— Да, нормально.

— У вас был конфликт?

— Нет.

Дарья Глушакова развелась с Денисом Глушаковым в июле 2019 года. Согласно решению суда, две дочери остались жить с мамой, а футболиста обязали выплачивать треть доходов плюс 100 тысяч рублей на их содержание.

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Baza: в Москве избили бывшую жену футболиста Дениса Глушакова

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