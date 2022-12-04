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Сегодня, 17:30

Нападающий «СтавропольАгроСоюза»: «Потеряли из-за частичной мобилизации пару человек. Но все они уже вернулись домой»

Нападающий «СтавропольАгроСоюза» рассказал о ситуации с частичной мобилизацией в команде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «СтавропольАгроСоюза» Кантемир Нахушев в комментарии для «СЭ» рассказал о ситуации с частичной мобилизацией в команде.

«У ребят, которых забрали, все сложилось удачно. Мы со всеми мобилизованными поддерживаем связь. Конечно, нам не хватало их на поле. Они выходили на связь редко. Но все люди, которых призывали, уже вернулись домой. Это было 1-2 человека», — сказал Нахушев «СЭ».

Ранее сообщалось, что «СтавропольАгроСоюз» может пропустить игру с «Нефтехимиком» в Кубке России, из-за мобилизации нескольких игроков.

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