Свирин считает, что российским гребцам будет эмоционально непросто на чемпионате мира

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил, что российским гребцам будет эмоционально непросто выступать на чемпионате мира в Белграде после почти двухлетнего перерыва на международных стартах.

«Да, мы изначально подали заявки на всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты. Минимальная задача — попадание в финальную гонку. Сейчас сложно будет что-то прогнозировать — это наш первый старт после почти двухгодичного перерыва, и атмосфера на чемпионате мира может быть разной. Когда мы принимали решение о поездке, обсуждали это, понимали, что психологически и эмоционально будет потруднее. Но будем надеяться на лучшее. Мы в постоянном диалоге с оргкомитетом, с федерацией. Нас ждут. И гарантируют, что условия для нас будут максимально комфортными», — приводит слова Свирина ТАСС.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира из-за отказа подписать декларацию о нейтралитете, предложенную Международной федерацией гребного спорта. В ней содержались политические положения, которые в Москве сочли неприемлемыми.