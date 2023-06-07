Гребля
Новости
Академическая На байдарках и каноэ Гребной слалом
Игры
Главная
Гребля

Сегодня, 14:59

Президент ФГСР: «Международная федерация, сделав шаг навстречу, по сути, сделала два шага назад»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Международной федерации о допуске российских гребцов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Получили бумагу от Международной федерации. Сейчас сложно ответить, поедут ли наши спортсмены на соревнования в силу огромного количества причин. Международная федерация, сделав шаг навстречу, по сути, сделала два шага назад. Есть ограничения в классах судов — написано, что будут допущены только одиночки и без рулевого. Дальше нужно понимать, каким образом мы сможем провести отборы. А после спортсмен, чтобы получить нейтральный статус, должен пройти по критериям Международной федерации. Возникает вопрос — а сильнейших спортсменов, которых мы отберем, допустят до выступления на чемпионат мира? Или всех сильнейших спортсменов они не допустят по своим критериям? Предстоит много этапов консультаций и диалогов с Международной федерацией. Есть большое количество вопросов, на которые нет ответа», — сказал Свирин «СЭ».

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

0
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российских гребцов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Российским гребцам не потребуется подписывать специальных бумаг для участия в международных стартах
Новости
RSS RSS
Все новости