Призер Олимпиады получил срок за контрабанду 650 кг наркотиков

Серебряный призер Олимпийских игр в гребле на байдарке австралиец Джон Бэггэли и его младший брат были признаны виновными в заговоре с целью контрабанды кокаина на сумму 200 миллионов австралийских долларов.

45-летний бывший спортсмен вышел в море на надувной лодке для того, чтобы подобрать пакеты с наркотиками, спущенные на воду с борта индонезийского судна. Однако контрабандистов заметила и задержала береговая охрана, сообщает AAP 2 апреля.

Баггейли завоевал серебряную медаль в заезде на 500 метров на Олимпиаде-2004 в Афинах. Но через год он сдал положительный тест на допинг и был дисквалифицирован. Вскоре Джон получили 10 лет тюрьмы за торговлю наркотиками, но, выйдя на свободу, продолжил свою преступную деятельность. Теперь он снова проведет 10 лет в тюрьме.