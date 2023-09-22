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Украинский борец отказался от фото с россиянином и покинул пьедестал чемпионата мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ауэс Гонибов.
Фото Соцсети

Украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков покинул пьедестал, отказавшись делать совместную фотографию с россиянином Ауэсом Гонибовым на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.

Гонибов и Фильчаков стали бронзовыми призерами в весе до 82 кг. Победителем стал Рафиг Гусейнов из Азербайджана, второе место занял иранец Азизхон Мохмадипиани.

Совместное фото спортсменов сделали без участия Фильчакова.

Медаль Гонибова стала первой для российских борцов греко-римского стиля.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

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