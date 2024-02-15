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15 февраля, 20:52

Россиянка Дадашева победила украинку Ливач в поединке за бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Руслан Минаев
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Милана Дадашева.
Фото Global Look Press

Россиянка Милана Дадашева победила украинку Оксану Ливач в поединке за бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Бухаресте.

Схватка по вольной борьбе завершилась победой Дадашевой 17:15. Ливач после поражения не пожала руку 28-летней россиянке.

Еще одну бронзовую медаль выиграла Миглена Селишка (Болгария). Золотую медаль завоевала Мария Стадник (Азербайджан), серебро — Эвин Демирхан (Турция).

Для Дадашевой медаль стала третьей бронзовой на чемпионатах Европы.

Милана Дадашева
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