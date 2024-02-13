Садулаев получил визу и выступит на чемпионате Европы в Бухаресте
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил, что двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев примет участие в чемпионате Европы в Бухаресте.
На прошлой неделе стало известно, что Садулаеву и еще нескольким российским спортсменам отказали в выдаче виз для участия в континентальном турнире.
«Садулаев получил визу и выступит. Команда вылетает завтра днем», — приводит РИА Новости слова Гацалова.
Соревнования вольников стартуют 16 февраля. Садулаев выступит в весовой категории до 97 килограммов.
Источник: rsport.ria.ru
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