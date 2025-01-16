Многие верят в Махачева, но и Царукяна не списывают.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого Ислам Махачев (26-1) проведет защиту пояса в легком весе против Армана Царукяна (22-3). Поединок — один из самых ожидаемых за последние годы, и вот что говорят о нем эксперты.

«У Махачева более серьезная команда. В том числе Хабиб»

Экс-боец ММА Джефф Монсон: «Для меня фаворит — Махачев. У него большой опыт в таких серьезных боях, когда решается судьба титула, пояса. Мне нравятся стиль и качества Ислама, у него отличный тренерский штаб. При этом отмечу, что этот бой будет очень тяжелым для Махачева. Царукян окажет серьезное сопротивление». («СЭ»)

Бывший тренер Царукяна Сергей Торосян: «Думаю, что бой пройдет пять раундов, потому что навык примерно одинаковый, чуть лучше где-то у одного, чуть лучше где-то у другого. Кто победит? Зависит от того, кто как готовился, кто как сможет воплотить в реальность свой план. Конечно же, мы надеемся, что Арману поднимут руку. Ни в коем случае не принижаю заслуги Ислама. Ислам тоже наш парень, Ислам тоже наш соотечественник, ему здоровья и всего самого хорошего. Я вообще не хотел бы наблюдать такие бои, где наши соотечественники между собой сходятся». («СЭ»)

Дрессировщик и поклонник ММА Эдгард Запашный: «Конечно, буду смотреть это бой. Стараюсь не пропускать ни одного поединка Махачева. Считаю Ислама однозначным фаворитом, хотя уверен, что встреча будет непростой. Все-таки Арман — серьезный соперник, но считаю, что Махачев не просто выиграет, а переедет Царукяна. Просто Ислам на уровень выше. Но ему стоит быть внимательным и не расслабляться — Царукян ошибок не простит». («СЭ»)

Боец ММА Вячеслав Василевский: «Бой однозначно будет интересный, тем более у их противостояния уже есть история. Честно, вижу Махачева фаворитом. Их первый бой был достаточно напряженным и тяжелым, с серьезным напором от Армана, чего Ислам не ожидал, но все равно смог одержать победу. В этот же раз он будет готов. Поэтому думаю, что Ислам просто будет потихоньку забирать раунд за раундом вплоть до своей победы, без каких-то больших шансов для Армана. Стоит еще отметить, что у Махачева есть более серьезная и проверенная команда, которая помогает ему готовиться, в том числе и Хабиб, который в свое время был на вершине. У Армана нет каких-то серьезных шансов против Ислама». («СЭ»)

Боец Bellator Александр Шаблий: «Мне кажется, будет 5-раундовый бой. Именно чтобы кто-то друг друга засабмитил — ну, может быть, после пропущенного удара или если темп возьмут высокий, в третьем раунде могут подустать. Но именно чтобы кто-то вышел, засабмитил — нет. Ну, если только удар какой-то — третий-четвертый раунд, лаки-панч». («СЭ»)

Тренер Махачева Хавьер Мендес: «Тяжело сказать, что Арман — самый тяжелый соперник. Он встречался с хорошими бойцами... Это одна из ситуаций, когда следует дождаться и увидеть. Сложно перед боем рассуждать. Не могу сказать, что он дал реально тяжелый бой Исламу в первый раз. Но за время, прошедшее с того боя, они стали другими». («СЭ»)

Экс-боец ММА Михаил Малютин: «Это будет сложный бой для обоих спортсменов. Для Царукяна — потому что Ислам тяжелый соперник. Для Махачева — потому что Арман вырос после прошлого года. В октагоне будет дикое напряжение. Если говорить о самом бое, то ментальная составляющая выйдет на первый план. Мне кажется, что ментально Ислам лучше. Он дрался за пояс, защищал его несколько раз, побеждал Царукяна. А у Армана такого опыта нет. И у Царукяна нет более сильных бойцовских качеств, чем у Махачева. В ударке, стойке и борьбе они равны, а в партере преимущество за Исламом». («СЭ»)

«Для Ислама это самый опасный соперник»

Боец ACA Артем Резников: «Царукян в ударке более разнообразный. Но у Ислама есть нокаутирующие удары, у Армана я такого не видел. У них чуть разные виды борьбы. У Ислама самбо, у Армана больше вольная. Почему-то думаю, что у них будут такие завязки, которые будут проходить. Тейкдаун — встал, тейкдаун — встал. Не думаю, что будет как с Гамротом у Армана. Даже взять Волка — и он из-под Ислама вставал. Арман лучше борется, чем Волкановски в партере. Считаю, именно для Ислама это самый опасный соперник. Я уверен, что он лучше, чем Порье, лучше, чем Волкановски». («СЭ»)

Боец UFC Ринат Фахретдинов: «Естественно, фаворит — Ислам. Думаю, он и выиграет. Скорее всего, решением. Бой будет легче, чем их первый, причем для обоих. Нет такого, что Царукян не созрел еще для титула. Он топовый боец и реальный претендент, я к нему хорошо отношусь, мы представители одной команды. Ислам сейчас реально сильнее остальных. Это не значит, что Царукян слабый, наоборот, говорит о том, что Ислам на уровне. Махачев более опытный, он прошел более тяжелые бои, чисто на опыте должен забрать. К тому же он чемпион, психологический момент тоже на его стороне. В любом случае это серьезный бой. Хотя бы вспомните встречу Ислама с Мартинсом (единственное поражение в карьере Махачева. — Прим. «СЭ»). Никогда нельзя уверенно говорить, что кто-то точно выиграет». («СЭ»)

Боец UFC Аманда Рибас: «Это будет потрясающий бой. Я посылаю хорошие вибрации Арману. Он настоящий стратег, а еще Царукян очень сильный. Арман, мы победим!» (Helen Yee Sports)

Арман Царукян и Ислам Махачев. Фото Global Look Press

Боец PFL Валентин Молдавский: «Будет интересно посмотреть этот поединок, будем болеть за красивый бой, но шансов больше у Ислама. Считаю его фаворитом. Наш вид спорта непредсказуем, и может быть всякое, но мне кажется, что по сценарию поединок будет схож с их первым противостоянием. Возможно, будет разнообразие, так как ребята выросли в техническом плане и стали опытнее. Может быть, будет меньше борьбы, чем в первом бою. Арман крепкий, но считаю, что Ислам выиграет решением судей. Вряд ли бой завершится досрочно». («СЭ»)

Боец UFC Тагир Уланбеков: «В данный момент не вижу человека в этом весе, который может Исламу что-то противопоставить. Но в то же время нужно отдать должное, потому что Арман не просто пришел откуда-то с улицы и дерется за пояс, он заслуженно находится там. Крепкий боец, Ислам выиграет у него. Как выиграет — это уже не так важно, главное, что поднимут руку Исламу». («СЭ»)

Президент Fight Nights Камил Гаджиев: «На сегодня это самое ожидаемое событие для нашей индустрии, потому что, по сути, это главный бой для постсоветского пространства, возможно, главный бой года. В этот день точно посмотрим поединок, другие турниры UFC можно позволить себе пропустить, узнать результаты уже постфактум, но в этом случае, думаю, все в режиме здесь и сейчас побегут к телевизорам. Бой продлится все раунды и закончится решением судей в пользу Ислама. Он сегодня боец без слабых сторон, очень сбалансированный, вообще не вижу никого, кто мог бы выиграть у него в легком весе. Скажем так, в Армане вижу следующего чемпиона UFC, но это произойдет тогда, когда Ислам уйдет в следующую весовую категорию, думаю, что это тоже неминуемо». («СЭ»)

«Ислам — фаворит. Но Арман очень голодный до побед»

Боец поп-ММА Артем Тарасов: «Для Царукяна это принципиальное противостояние, потому что это реванш, к которому он долгое время готовился. И учитывая то, что он был нашим тренером на Hype Reality в Таиланде, я болею за него. К тому же моя жена армянка. Что касается скилла, Ислам Махачев в соотношении 55 на 45 процентов кажется мне более приспособленным к бою по ММА. Понятное дело, что Царукян умеет защищаться от борьбы. Он это показал и в схватке с Хамзатом Чимаевым. Тем не менее 55 на 45 процентов фаворит — Ислам. Хотя более голодным до победы мне кажется Арман. К тому же он очень дисциплинированный боец. Не говорю, что Ислам не такой. Ислам является абсолютным чемпионом и очень хорошим спортсменом». («СЭ»)

Чемпион PFL Гаджи Рабаданов: «Ислам в отличной форме. Все идет по плану, ребята говорят, что он в лучшей форме. Думаю, преимущество Ислама будет гораздо ощутимее, чем в их первом бою. Он умеет находить ключ к людям, и все те упущения, которые были в первом бою, окажутся недоразумениями. Надеюсь и верю, что Ислам финиширует. Бой не дойдет до 5-го раунда, закончится в середине, в 3-м или 4-м раунде». («СЭ»)

Боец UFC Колби Ковингтон: «Арман — классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры, впечатляет. Он агрессивный парень с классным тренером. Я верю в него. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама». (Submission Radio)

Чемпион ACA Альберт Туменов: «Для меня фаворит — Махачев. После первого поединка они оба улучшили свои навыки, но на ударной технике и в стойке Ислам чуть лучше. Что касается борьбы, Арману будет тяжело удивить Ислама. Царукян тоже очень сильный, один из лучших бойцов, у него есть навыки, чтобы выиграть, но фаворитом для себя чувствую Ислама». («СЭ»)

Тренер Тарас Кияшко: «Все будет зависеть от готовности соперников. У Царукяна большие амбиции. Он сделал выводы о прошедшем бое и будет очень серьезно готов и силен, создаст конкуренцию. Уверен, Махачев тоже готовится. Бой будет интересный, но предсказать, кто выиграет в этот раз, затрудняюсь. Если тогда я отдал стопроцентное предпочтение Махачеву, то сейчас у меня большие вопросы. Ислам силен, опытен, прошел большое количество защит и добавляет их в каждом бое. Что касается Царукяна, в предстоящем поединке он будет совсем другим, я уверен». («СЭ»)

Тренер Царукяна по боксу Рома Калантарян: «Возможно ли нокаутировать Ислама? А что, Ислам не человек, что ли? Конечно, возможно. Он робот, что ли? Каждого можно нокаутировать. Удар попадет, не увидишь, пойдешь сразу. Есть ли удар, которым можно застать врасплох? Каждый удар может его нокаутировать. Здесь попадешь [показывает на левое плечо] — нокаута не будет, здесь попадешь [показывает на правое плечо] — не будет, здесь попадешь [показывает на подбородок] — конечно, будет, если не увидит». («СЭ»)

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев: «Для меня фаворитом поединка является Ислам. Он должен победить в главном бою UFC 311». («СЭ»)

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев: «Конечно, буду болеть за Махачева, второй же не российский спортсмен». («СЭ»)