Умар Нурмагомедов: «Вернусь в октагон через шесть месяцев»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов на своей странице в соцсетях рассказал о состоянии своей травмированной руки после операции и заявил, что вернется в октагон через шесть месяцев.

29-летний россиянин сломал руку 19 января во время титульного боя с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311. Двалишвили победил Нурмагомедова решением судей. 23 января Умару прооперировали руку.

«Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть месяцев», — рассказал боец в видео в соцсетях.

22 января Атлетическая комиссия штата Калифорния сообщила об отстранении Нурмагомедова от боев на полгода.