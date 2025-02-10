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10 февраля 2025, 11:58

Умар Нурмагомедов: «Вернусь в октагон через шесть месяцев»

Даниил Аршавский

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов на своей странице в соцсетях рассказал о состоянии своей травмированной руки после операции и заявил, что вернется в октагон через шесть месяцев.

29-летний россиянин сломал руку 19 января во время титульного боя с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311. Двалишвили победил Нурмагомедова решением судей. 23 января Умару прооперировали руку.

«Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть месяцев», — рассказал боец в видео в соцсетях.

22 января Атлетическая комиссия штата Калифорния сообщила об отстранении Нурмагомедова от боев на полгода.

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Умар Нурмагомедов
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