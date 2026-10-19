Орлов — о неназначенном пенальти на Глушенкове: «Пусть судьи объяснят!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил недоумение решением арбитра не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в первом тайме матча с «Зенитом» (2:3). Речь идет об эпизоде с участием полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.

— Я так и не понял, почему не назначили пенальти в первом тайме. Пусть объяснят! Хотелось бы услышать мнение самого судьи или его коллег. Почему арбитр не зафиксировал нарушение, когда футболист прыгнул двумя ногами вперед? Глушенков находился с мячом, одной ногой бил по нему. На мой взгляд, это нарушение правил. Почему судья не назначил пенальти? Мне совершенно непонятно, — сказал Орлов «СЭ».

На 39-й минуте игрок грозненцев Калиду Сидибе в своей штрафной площади пошел в подкате двумя ногами вперед в направлении Глушенкова. Правой ногой Сидибе попал по мячу, а левой (шипами) — в голень россиянина.

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