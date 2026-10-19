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Орлов потребовал объяснения судей по поводу неназначенного пенальти на Глушенкове в матче с Ахматом

Орлов — о неназначенном пенальти на Глушенкове: «Пусть судьи объяснят!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил недоумение решением арбитра не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в первом тайме матча с «Зенитом» (2:3). Речь идет об эпизоде с участием полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.

— Я так и не понял, почему не назначили пенальти в первом тайме. Пусть объяснят! Хотелось бы услышать мнение самого судьи или его коллег. Почему арбитр не зафиксировал нарушение, когда футболист прыгнул двумя ногами вперед? Глушенков находился с мячом, одной ногой бил по нему. На мой взгляд, это нарушение правил. Почему судья не назначил пенальти? Мне совершенно непонятно, — сказал Орлов «СЭ».

На 39-й минуте игрок грозненцев Калиду Сидибе в своей штрафной площади пошел в подкате двумя ногами вперед в направлении Глушенкова. Правой ногой Сидибе попал по мячу, а левой (шипами) — в голень россиянина.

Мануэль Келиано и&nbsp;Артем Карпукас.«Карпукас хорош. Глушенков — номер один! Но почему не назначен пенальти?» Орлов — о победе «Зенита»

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Максим Глушенков
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ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков

Зенит

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Александр Соболев
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ЦСКА

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П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Рубин

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