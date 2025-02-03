Алискеров: «Двалишвили, конечно, выиграл бой, но Умар сломал руку»

Боец UFC Икрам Алискеров прокомментировал поединок между Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

«Умар хорошо подрался с Мерабом. Двалишвили ничего не смог сделать с ним в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил. Потом Нурмагомедов сломал руку и успокоился. Мераб просто стоял. Это спорт. Двалишвили, конечно, выиграл бой», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru.

В поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей. На счету грузинского бойца 19 побед и четыре поражения. В активе россиянина 18 побед и одно поражение.