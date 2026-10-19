Волкановски показал физическую форму за пять дней до титульного боя с Евлоевым

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски опубликовал видео перед встречей с россиянином Мовсаром Евлоевым.

На кадрах австралиец продемонстрировал свою текущую физическую форму. Видео появилось 19 октября, за пять дней до поединка. Запись представлена в публикации об актуальной форме чемпиона.

Волкановски 38 лет. В профессиональных ММА он одержал 28 побед и потерпел четыре поражения. Австралиец выступает в UFC с 2016 года, а в 2019-м впервые завоевал чемпионский пояс в полулегкой категории. В 2025 году он вновь стал чемпионом организации.

Следующим соперником Волкановски станет Мовсар Евлоев, на счету которого 20 побед без поражений. Россиянин выиграл десять боев в UFC, все — решениями судей. 24 октября в Абу-Даби Евлоев впервые поборется за титул американской организации.

Бой Волкановски — Евлоев возглавит UFC 333. В соглавном событии россиянин Петр Ян защитит чемпионский пояс легчайшего веса в третьем поединке с Мерабом Двалишвили.

До титульного боя Волкановски — Евлоев на UFC 333 состоятся четыре встречи основного карда. Петр Ян проведет защиту пояса легчайшего веса против Мераба Двалишвили, а в остальных парах выступят Александр Волков и Ризван Куниев, Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, Аарон Пико и Лосене Кейта. Соревнования намечены на 24 октября 2026 года в Абу-Даби, местом проведения станет Etihad Arena на острове Яс. Основной кард начнется в 21.00 по московскому времени.