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Сегодня, 12:00

Молдавский — о бое Махачева и Царукяна: «Ислам — фаворит. Но поединок вряд ли завершится досрочно»

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Боец Bellator Валентин Молдавский в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Будет интересно посмотреть этот поединок, будем болеть за красивый бой, но шансов больше у Ислама. Считаю его фаворитом. Наш вид спорта непредсказуем, и может быть всякое, но мне кажется, что по сценарию поединок будет схож с их первым противостоянием. Возможно, будет разнообразие, так как ребята выросли в техническом плане и стали опытнее. Может быть, будет меньше борьбы, чем в первом бою. Арман крепкий, но считаю, что Ислам выиграет решением судей. Вряд ли бой завершится досрочно», — сказал Молдавский «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет в турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Александр Абустин

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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