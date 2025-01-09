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Сегодня, 08:00

Гаджиев — о бое Махачева и Царукяна: «Не вижу никого, кто мог бы выиграть у Ислама в легком весе»

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Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«На сегодня это самое ожидаемое событие для нашей индустрии, потому что, по сути, это главный бой для постсоветского пространства, возможно, главный бой года. В этот день точно посмотрим поединок, другие турниры UFC можно позволить себе пропустить, узнать результаты уже постфактум, но в этом случае, думаю, все в режиме здесь и сейчас побегут к телевизорам. Бой продлится все раунды и закончится решением судей в пользу Ислама. Он сегодня — боец без слабых сторон, очень сбалансированный, вообще не вижу никого, кто мог бы выиграть у него в легком весе. Скажем так, в Армане вижу следующего чемпиона UFC, но это произойдет тогда, когда Ислам уйдет в следующую весовую категорию, думаю, что это тоже неминуемо», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Александр Абустин

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
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