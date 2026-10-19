Гаджиев считает Волкановски фаворитом в бою против Евлоева: «У Александра колоссальный опыт в больших поединках»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Волкановски — фаворит в силу колоссального опыта. Мовсар — сбалансированный спортсмен, который не испытывал горечи поражений. Евлоев хорошо борется, работает в стойке. Да, есть претензии, что нет финиша, но в любом случае за его плечами огромная работа. У Мовсара есть много предпосылок для победы. Но проблема Мовсара в том, что нет опыта больших боев. У Волкановски колоссальный опыт таких больших вечеров. Это парень, который провел огромное количество титульных поединков. Это делает его фаворитом для меня. Мовсар помоложе. Вот и выясним, что окажется сильнее: молодость или опыт», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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