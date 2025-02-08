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8 февраля 2025, 14:44

Порье считает, что Махачев может стать чемпионом UFC в полусреднем весе

Алина Савинова

Американский боец ММА Дастин Порье поделился мыслями о шансах чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева повторить свой чемпионский успех в полусреднем и среднем дивизионе.

«Мне кажется, что в полусреднем весе Ислам смотрелся бы великолепно, а вот в среднем дивизионе уже ребята побольше. Они будут гораздо крупнее. Да, Ислам — большой парень, он однозначно может стать чемпионом в полусреднем весе», — сказал Порье в интервью MMA News.

В своем последнем поединке Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Их бой стал главным событием турнира UFC 311, который состоялся в ночь с 18 на 19 января. 33-летний россиянин провел четвертую защиту чемпионского пояса в легком весе и установил рекорд UFC.

Всего на счету Махачева 27 побед (18 досрочных) и одно поражение в ММА.

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Дастин Порье
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