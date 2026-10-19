Игнашевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга»

Как стало известно «СЭ», Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Рубин» намерен пригласить на пост главного тренера Ильдара Ахметзянова, возглавляющего «Оренбург».

Последним местом работы 47-летнего Игнашевича была «Балтика», которую он тренировал с 2021 по 2024 год.

«Оренбург» с 12 очками располагается на девятом месте в таблице РПЛ. 19 октября команда сыграет с «Родиной» в выездном матче 11-го тура.

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