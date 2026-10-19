Анкалаев допустил переход в тяжелый вес UFC после выполнения нынешних планов

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев не исключил, что в будущем начнет выступать в тяжелой весовой категории.

Российский боец обсудил такую возможность в интервью YouTube-каналу BOSTANOV MMA.

«В дальнейшем вполне возможно, что я тоже поднимусь», — сказал Анкалаев. При этом он подчеркнул, что перед сменой дивизиона намерен решить свои текущие спортивные задачи. О конкретных сроках перехода, следующем сопернике или договоренности с UFC в публикации не сообщается.

Анкалаев прежде выступал в полутяжелом дивизионе, где лимит веса составляет 93 кг. В тяжелой категории UFC бойцы могут весить до 120,2 кг. Слова спортсмена относятся к возможному продолжению карьеры, а не к объявленному переходу.

В июле 2026 года Анкалаев провел поединок против Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби и победил техническим нокаутом в пятом раунде. Это было его последнее выступление на момент интервью. Ранее россиянин также говорил о планах когда-нибудь подняться в тяжелый вес, но нового официального решения пока нет.