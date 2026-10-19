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Мовсар Евлоев — Александр Волкановски: когда бой за титул UFC, дата и время начала по Москве

Мовсар Евлоев — Александр Волкановски: когда бой за титул UFC, дата и время начала

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Российский боец Мовсар Евлоев встретится с австралийцем Александром Волкановски в главном событии турнира UFC 333. Поединок за титул чемпиона UFC в полулегком весе пройдет в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Основной кард начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Волкановски — Евлоев станет последним в программе и ожидается ориентировочно после 23.30 мск.

Евлоев впервые в карьере проведет титульный бой UFC. 32-летний россиянин занимает первое место в рейтинге полулегкого веса и остается непобежденным. Его профессиональный рекорд — 20 побед без поражений. В предыдущем поединке в марте 2026 года Евлоев одержал победу над Лероном Мерфи.

38-летний Волкановски подходит к защите чемпионского пояса с рекордом 28 побед и 4 поражения. Австралиец вернул титул UFC в январе 2026 года после победы над Диего Лопесом.

В России турнир UFC 333 можно будет посмотреть на платной платформе UFC Fight Pass. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 мск, предварительный кард — в 19.00, основной — в 21.00.

Следить за результатами и ключевыми событиями боя Волкановски — Евлоев можно в матч-центре ММА «СЭ».

UFC: расписание турниров, результаты боев, рейтинги и последние новости смешанных единоборств

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
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