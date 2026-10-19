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Евлоев допустил первую досрочную победу в UFC в чемпионском бою с Волкановски

Евлоев допустил первую досрочную победу в UFC в чемпионском бою с Волкановски

Ольга Апурина

Российский претендент на титул UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев рассказал, что рассчитывает впервые завершить поединок в организации досрочно.

32-летний боец сообщил, что уделял особое внимание этому компоненту подготовки. О своей готовности он рассказал в интервью MMA Fighting перед турниром UFC 333.

«Возможно, моя первая досрочная победа будет в первом титульном бою. Почему нет?» — сказал Евлоев.

Россиянин идет без поражений в профессиональной карьере: 20 побед в 20 боях. В UFC у него десять побед, все — решениями судей. Ранее он побеждал Лерона Мерфи, Алджамейна Стерлинга, Арнольда Аллена и Диего Лопеса.

UFC.UFC 333 Волкановски — Евлоев: дата, кард боев, все россияне — основная информация о турнире

24 октября Евлоев встретится с чемпионом Александром Волкановски в главном бою UFC 333 в Абу-Даби. Австралиец будет защищать пояс полулегкого дивизиона. Для россиянина это первая попытка завоевать титул UFC.

Главный поединок UFC 333 состоится 24 октября 2026 года в Абу-Даби на арене Etihad Arena. Еще один чемпионский бой пройдет в легчайшей категории: Петр Ян будет защищать пояс против Мераба Двалишвили. В программу основного карда также включено российское противостояние тяжеловесов Александра Волкова и Ризвана Куниева. Два других боя этой части турнира — Лонэ Кавана против Рамазана Темирова и Аарон Пико против Лосене Кейты. Начало основного карда запланировано на 21.00 мск.

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Александр Волкановски
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