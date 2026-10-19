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Двалишвили назвал себя «машиной по решениям» перед третьим боем с Яном

Двалишвили назвал себя «машиной по решениям» перед третьим боем с Яном

Игнат Апурин
Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили пошутил о количестве своих побед судейскими решениями перед реваншем с Петром Яном.

У представителя Грузии спросили, каким способом он собирается победить россиянина в третьем поединке. Ответ опубликовал Sherdog со ссылкой на короткое интервью бойца.

«Есть три способа победить: нокаут, прием или решение судей. Я — машина по решениям», — сказал Двалишвили.

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Из 21 победы грузинского бойца в профессиональных ММА 16 были одержаны решениями судей. При этом в UFC он также побеждал Марлона Мораеса техническим нокаутом и Шона О'Мэлли удушающим приемом.

Двалишвили и Ян встречались дважды. В марте 2023 года победил грузинский спортсмен, в декабре 2025-го сильнее оказался россиянин. Оба противостояния продлились пять раундов и завершились единогласным решением судей. Третий бой состоится 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби, чемпионский пояс в легчайшем весе защищает Ян.

На турнире UFC 333, который пройдет 24 октября 2026 года на Etihad Arena в Абу-Даби, запланированы сразу два титульных боя. Ян и Двалишвили поспорят за пояс легчайшей категории, а Александр Волкановски и Мовсар Евлоев — за чемпионство в полулегком весе. Еще три пары основного карда — Александр Волков — Ризван Куниев, Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосене Кейта. Основной кард начнется в 21.00 мск.

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