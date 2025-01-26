Ни Умар, ни Усман и близко не дотягивают до того, что делал Хабиб на том же этапе. Его цифры — это запредел

Сравниваем.

Умар и Усман Нурмагомедовы провели по 9 боев в элитных организациях , и теперь будет интересно сравнить их статистику с той, что была у Хабиба после тех же 9 боев в топ-промоушене.

Итак, Хабиб после 9 боев в UFC, Усман после 9 в Bellator/PFL и Умар после 7 в UFC + 2 в PFL.

Рекорд

Хабиб / 9-0

Усман / 9-0

Умар / 8-1



Справедливости ради у Умара был невероятно сильный соперник — Мераб Двалишвили. Если бы Усману дали такого же Мераба, только его размеров, мало сомнений в том, что он нолик бы потерял. А вот Хабиб своего Мераба бы потянул — в кардио бы не уступил, в технике борьбы и грэпплинга в два раза превзошел. К Хабибу не подобраться.

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Выигранные раунды по судейским запискам

Хабиб / 24-0

Усман / 25,5-1,5

Умар / 17-3



Хабиб и в 10-м бою выиграет все раунды, доведет счет по ним до 29-0 в UFC.

Умар проиграл три раунда Двалишвили.

Усман проиграл один раунд Хьюзу и один с ним же свел вничью из-за снятого балла. В бою с Шаблием Усман проиграл 5-й раунд по мнению одного судьи и 2-й тоже по мнению одного. Хабиб в первых 10 боях в UFC не проиграл даже одного раунда по мнению хотя бы ОДНОГО судьи.

Тейкдауны

Хабиб / 43-2

Умар / 24-7

Усман / 14-1



Хабиб установил вечный рекорд в бою с Трухильо по количеству тейкдаунов в одном бою — 21 перевод.

Грэпплинг-контроль

Хабиб / 1 час 2 минуты

Умар / 43 минуты 30 секунд

Усман / 27 минут 21 секунда



Даже когда у Хабиба не проходили тейкдауны, как в бою с Тибау, он брал борцовским прессингом и контролем в клинче — 6 минут он там его держал. И давайте честно, будь этот бой 5 раундов, что бы осталось от Тибау?

Бой Хабиба Нурмагомедова и Глейсона Тибау. Фото USA Today Sports

Принятый ущерб и усталость

Хабиб / ни разу не был в нокдауне, ни одного соперника не подпустил даже к 50 значимым ударам за бой, ни разу не устал, ни один бой не закончил с разбитым или рассеченным лицом .

Умар / побывал в нокдауне в бою с Альмаханом, пропустил больше 100 значимых ударов в бою с Мерабом и 70 в бою с Сэндхэгеном, устал в бою с Мерабом .

Усман / пропустил 100 значимых ударов в бою с Хьюзом, устал в бою с Хьюзом, закончил бой с побитым лицом .

Выводы

Конечно, правильнее говорить не то, что Умар и Усман не дотягивают до доминации Хабиба на том же этапе карьеры, правильнее сказать — НИКТО в мире ММА так пока и не дотянул.