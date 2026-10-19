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Анкалаев объяснил, почему не снялся с реванша против Перейры после травмы

Антон Роговский

Российский боец Магомед Анкалаев рассказал о проблемах со здоровьем, которые помешали ему полноценно подготовиться к реваншу с Алексом Перейрой в октябре 2025 года.

В интервью YouTube-каналу BOSTANOV MMA экс-чемпион UFC в полутяжелом весе сообщил, что получил повреждение примерно за месяц до боя.

Анкалаев проходил лечение и восстановление перед выходом в октагон. В этот период он не мог полноценно тренироваться и проводить спарринги. По словам бойца, близкие допускали отказ от выступления, но сам он рассчитывал выйти на поединок.

«Я был уверен, что готов. Но на весогонке начал понимать, что не так все хорошо», — рассказал Анкалаев. Оценку своего состояния он дал в интервью, опубликованном значительно позже самого поединка.

Реванш Анкалаева с Перейрой состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Бразилец победил техническим нокаутом в первом раунде и вернул чемпионский пояс в полутяжелом весе. Причину поражения нельзя сводить исключительно к повреждению: интервью передает объяснение самого бойца, а не независимое медицинское заключение.

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Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
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