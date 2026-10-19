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UFC 333: расписание всех событий недели — пресс-конференция, открытые тренировки, взвешивание и битва взглядов

UFC 333: расписание всех событий недели

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Getty Images

Перед турниром UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), организаторы проведут открытую тренировку участников главных боев, пресс-конференцию, встречи со спортсменами и церемониальное взвешивание. Главными участниками недели станут Александр Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян и Мераб Двалишвили.

UFC опубликовала официальное расписание мероприятий. «СЭ» приводит подтвержденное время начала по Москве.

Расписание мероприятий UFC 333 с 19 по 24 октября

Дата, мск Событие
19 октября, 09.00 Открытие фан-зоны UFC в Yas Mall
21 октября, 16.00 Открытие площадки для зрителей открытой тренировки
21 октября, 17.00 Открытая тренировка Волкановски, Евлоева, Яна и Двалишвили
21 октября, 18.00 Встреча с Камару Усманом, Жаном Силвой и Марваном Рахики
22 октября, 16.00 Пресс-конференция UFC 333
23 октября, 16.00 Встреча с бойцами и ответы на вопросы зрителей
23 октября, 17.00 Церемониальное взвешивание и битвы взглядов
24 октября, 17.00 Начало раннего предварительного карда UFC 333
24 октября, 19.00 Начало предварительного карда
24 октября, 21.00 Начало основного карда

Время переведено с местного времени Абу-Даби (UTC+4) на московское (UTC+3).

Открытая тренировка UFC 333 — 21 октября

В среду, 21 октября, в фан-зоне UFC в торговом центре Yas Mall состоится открытая тренировка участников двух чемпионских поединков: Александра Волкановски, Мовсара Евлоева, Петра Яна и Мераба Двалишвили.

Начало мероприятия — в 17.00 мск. Вход зрителей откроется в 16.00.

Пресс-конференция UFC 333 — 22 октября

В четверг, 22 октября, на «Этихад Арене» пройдет официальная пресс-конференция турнира.

Начало пресс-конференции — в 16.00 мск. Зрителей начнут пускать на арену в 15.00. Вход свободный.

Взвешивание и битва взглядов UFC 333 — 23 октября

В пятницу, 23 октября, на «Этихад Арене» состоится церемониальное взвешивание участников турнира с традиционными встречами соперников лицом к лицу.

Начало — в 17.00 мск. Вход для зрителей откроется в 15.00. Отдельное время проведения официального утреннего взвешивания пока не опубликовано.

UFC 333 — 24 октября

Ранние прелимы начнутся в 17.00 мск, предварительный кард — в 19.00, основной — в 21.00.

В главном бою Александр Волкановски встретится с Мовсаром Евлоевым, в соглавном — Петр Ян с Мерабом Двалишвили. Оба поединка пройдут за чемпионские пояса UFC.

Следить за расписанием, результатами и последними новостями турнира можно в разделе ММА «СЭ».

UFC: расписание боев, открытые тренировки, пресс-конференции, взвешивание, трансляции и последние новости

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Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
Петр Ян
UFC
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