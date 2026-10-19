UFC 333: расписание всех событий недели
Перед турниром UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), организаторы проведут открытую тренировку участников главных боев, пресс-конференцию, встречи со спортсменами и церемониальное взвешивание. Главными участниками недели станут Александр Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян и Мераб Двалишвили.
UFC опубликовала официальное расписание мероприятий. «СЭ» приводит подтвержденное время начала по Москве.
Расписание мероприятий UFC 333 с 19 по 24 октября
|Дата, мск
|Событие
|19 октября, 09.00
|Открытие фан-зоны UFC в Yas Mall
|21 октября, 16.00
|Открытие площадки для зрителей открытой тренировки
|21 октября, 17.00
|Открытая тренировка Волкановски, Евлоева, Яна и Двалишвили
|21 октября, 18.00
|Встреча с Камару Усманом, Жаном Силвой и Марваном Рахики
|22 октября, 16.00
|Пресс-конференция UFC 333
|23 октября, 16.00
|Встреча с бойцами и ответы на вопросы зрителей
|23 октября, 17.00
|Церемониальное взвешивание и битвы взглядов
|24 октября, 17.00
|Начало раннего предварительного карда UFC 333
|24 октября, 19.00
|Начало предварительного карда
|24 октября, 21.00
|Начало основного карда
Время переведено с местного времени Абу-Даби (UTC+4) на московское (UTC+3).
Открытая тренировка UFC 333 — 21 октября
В среду, 21 октября, в фан-зоне UFC в торговом центре Yas Mall состоится открытая тренировка участников двух чемпионских поединков: Александра Волкановски, Мовсара Евлоева, Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Начало мероприятия — в 17.00 мск. Вход зрителей откроется в 16.00.
Пресс-конференция UFC 333 — 22 октября
В четверг, 22 октября, на «Этихад Арене» пройдет официальная пресс-конференция турнира.
Начало пресс-конференции — в 16.00 мск. Зрителей начнут пускать на арену в 15.00. Вход свободный.
Взвешивание и битва взглядов UFC 333 — 23 октября
В пятницу, 23 октября, на «Этихад Арене» состоится церемониальное взвешивание участников турнира с традиционными встречами соперников лицом к лицу.
Начало — в 17.00 мск. Вход для зрителей откроется в 15.00. Отдельное время проведения официального утреннего взвешивания пока не опубликовано.
UFC 333 — 24 октября
Ранние прелимы начнутся в 17.00 мск, предварительный кард — в 19.00, основной — в 21.00.
В главном бою Александр Волкановски встретится с Мовсаром Евлоевым, в соглавном — Петр Ян с Мерабом Двалишвили. Оба поединка пройдут за чемпионские пояса UFC.
Следить за расписанием, результатами и последними новостями турнира можно в разделе ММА «СЭ».
UFC: расписание боев, открытые тренировки, пресс-конференции, взвешивание, трансляции и последние новости