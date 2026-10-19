Петр Ян прилетел с семьей в Абу-Даби на титульный бой с Двалишвили

Российский боец Петр Ян прибыл в ОАЭ за несколько дней до третьего поединка против Мераба Двалишвили.

Ян проведет защиту титула 24 октября на турнире UFC 333. Его встреча с Двалишвили будет соглавным событием вечера в Абу-Даби. В главном бою чемпион организации в полулегком весе Александр Волкановски встретится с непобежденным российским претендентом Мовсаром Евлоевым.

В первом поединке Яна и Двалишвили, который прошел в марте 2023 года, победил представитель Грузии. В декабре 2025-го россиянин выиграл реванш и вновь стал чемпионом UFC. Оба боя завершились единогласными решениями судей.

К третьей встрече Ян подходит с профессиональным рекордом 20 побед и пять поражений. У Двалишвили 21 победа и пять поражений.

В Абу-Даби UFC 333 пройдет 24 октября 2026 года на Etihad Arena. В расписании основного карда — пять поединков, включая две защиты чемпионских титулов: Ян — Двалишвили в легчайшем весе и Волкановски — Евлоев в полулегком. В тяжелой категории между собой встретятся россияне Александр Волков и Ризван Куниев. Также заявлены Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, Аарон Пико и Лосене Кейта. Старт основных боев — в 21.00 мск.