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Сегодня, 12:00

Валуев считает Махачева фаворитом боя против Царукяна

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Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью «СЭ» назвал своего фаворита боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Для меня фаворитом поединка Махачев-Царукян является Ислам. Он должен победить в главном бою UFC 311», — сказал Валуев «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Николай Валуев
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