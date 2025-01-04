Валуев считает Махачева фаворитом боя против Царукяна

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью «СЭ» назвал своего фаворита боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Для меня фаворитом поединка Махачев-Царукян является Ислам. Он должен победить в главном бою UFC 311», — сказал Валуев «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова